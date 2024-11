“Notizie confortanti dal ritiro della Turchia sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. I primi esami effettuati certificano che il guaio muscolare non sarebbe grave e, quindi, non si tratterebbe di una ricaduta. Lo staff medico dell’Inter e la Federazione turca sono in contatto per far rientrare il giocatore a Milano in modo da iniziare subito il recupero e non peggiorare la situazione in vista dei prossimi impegni”, si legge.