"Nel gioco del calcio e soprattutto nel ruolo del portiere come nel caso di Sommer, non è così infrequente avere un trauma della mano che può determinare anche una frattura di una delle ossa. Le più frequenti sono quelle delle falangi che spesso sono fratture composte che necessitano di uno stop almeno di 20-25 giorni con tutori e fisioterapia. Altre volte ci sono delle fratture scomposte che necessitano interventi chirurgici per ridurre la scomposizione della frattura e lo stop a quel punto può anche essere di 30-45 giorni prima della ripresa delle normali attività sportive".