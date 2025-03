"Sorpresa tra i convocati: a Rotterdam è arrivato anche Sommer, che in mattinata ad Appiano si era allenato regolarmente con i compagni grazie al tutore che di fatto elimina ogni rischio di infortunio al pollice della mano destra operata. «Ha fatto un grande lavoro per esserci, ma qui giocherà ancora Martinez», ha annunciato Inzaghi. Scelta che arriva per due motivi: primo perché non sarebbe stato giusto, anche in termini di gestione dello spogliatoio, mandare in panchina un portiere come lo spagnolo che bene si è comportato. Secondo perché Sommer ha comunque bisogno di un po’ più di tempo", scrive La Gazzetta dello Sport.