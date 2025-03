Per l'allenatore nerazzurro, come appurato dall'inviato di FCInter1908.it alla Pinetina, Sabine Bertagna, la buona notizia arriva da Yann Sommer che, con l'ausilio di un tutore alla mano, è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione per la coppa, tanto che partirà insieme alla squadra alla volta dell'Olanda. Discorso diverso, invece, per Carlos Augusto e gli altri infortunati, che resteranno ad Appiano per procedere con il lavoro di recupero.