Venerdì 21 marzo a Venezia e lunedì 24 a Cittadella, la Nazionale Under 21 affronta rispettivamente Paesi Bassi e Danimarca: due test importanti per la squadra di Carmine Nunziata, che a giugno darà la caccia al titolo continentale in Slovacchia. Per la doppia sfida contro olandesi e danesi, fa fa sapere la federazione italiana, il ct Nunziata ha convocato 26 calciatori: prima chiamata per Samuele Angori, difensore esterno classe 2003 protagonista in Serie B con la maglia del Pisa, e per Issa Doumbia, centrocampista del Venezia. La squadra si radunerà nella mattinata di lunedì 17 a Galzignano Terme (Padova), e nel pomeriggio inizierà la preparazione alle due partite.