"Comincerà dall’inizio anche contro il Bayern e si può già prevedere che sarà parecchio sollecitato. Facile che avrà bisogno di tirare il fiato, ma chi glielo darà? Ormai è evidente che Zalewski si trovi bene solo a sinistra. Non a caso, prima di Parma, Inzaghi aveva testato a destra Carlos Augusto. Ma, come premesso, dipenderà da Bastoni. La soluzione, allora, potrebbe essere allargare Pavard in fascia. Per il francese, peraltro, quella di domani sera sarà una gara particolare, visto che con la maglia del Bayern ha giocato ben 4 stagioni, facendo incetta di trofei. Qualche emozione in meno, invece, per Sommer, che in Baviera è rimasto solo 6 mesi: giusto il tempo di vincere una Bundesliga".