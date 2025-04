"È bene essere cauti, considerati i precedenti e i continui contrattempi. Ma per i nerazzurri sarebbe un rientro importante. Thuram è stato spremuto nelle ultime quattro partite e ha bisogno di rifiatare, Correa non è in lista Champions, lo stesso Lautaro va gestito, Arnautovic ha autonomia limitata pur essendo il migliore per rendimento tra le seconde linee. Ecco perché Taremi serve. E in Europa Inzaghi spesso si è affidato a lui, in questa stagione", aggiunge il quotidiano.