Tegola Lecce, Banda dovrà essere operato: ecco quando tornerà

Prima tegola in casa Lecce per il nuovo tecnico Marco Giampaolo, che dovrà rinunciare all'esterno Lameck Banda almeno sino a fine anno. La società giallorossa, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, comunica che il calciatore, ha dovuto rispondere alla convocazione, nonostante la manifestata volontà del club di non far partire l'atleta in ragione dell'infortunio.