"Addio Coppa Italia e addio Triplete. Al massimo l’Inter potrà prendersi un Doblete. Ovvio che non possa essere la stessa cosa, ma campionato e Champions sono comunque le competizioni più prestigiose e più importanti. È l’unica possibile consolazione dopo aver mancato la finale di Coppa Italia: colpa del solito Milan, che si è confermato bestia nera per la truppa di Inzaghi. E pensare che, giusto un anno fa, i nerazzurri festeggiavano la conquista dello scudetto e della seconda stella battendo il Diavolo per la sesta volta consecutiva". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla reazione in casa Inter dopo il KO col Milan in semifinale di Coppa.