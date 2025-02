Dopo essere sceso in campo a gara in corso, dolorante, con la Juventus Marcus Thuram è tornato a lavorare a parte. La caviglia è ancora un problema e Inzaghi, con lo staff medico, non vuole perdere il giocatore nel momento decisivo della stagione.

"Il momento è decisivo, come ben fatto capire anche dall’intervento societario di ieri ad Appiano. E allora è logico fare attenzione anche alla gestione fisica dei protagonisti. Uno su tutti: Marcus Thuram. Ieri il francese si è allenato a parte, perché la caviglia che lo ha costretto a entrare in campo solo nel finale della partita di Torino fa ancora male. L’attaccante non è a posto e c’è necessità di portarlo al meglio della condizione. Ecco perché staff tecnico e staff medico hanno concordato di gestire con estrema prudenza il suo recupero. Thuram lavorerà a parte anche nei prossimi giorni. E non è escluso che il suo rientro slitti alla prossima settimana, con la possibilità di saltare la sfida col Genoa di sabato. Non è ancora una certezza, ma un’eventualità concreta. Dipenderà, evidentemente, dall’evoluzione della caviglia di Thuram. Ma in questo senso, il fatto di poter avere diversi giorni a disposizione spinge Inzaghi anche a considerare l’idea di far lavorare il francese con calma, puntando al rientro a pieno regime per la prossima settimana, quando dopo la sfida alla Lazio di Coppa Italia è in programma la supersfida di Napoli", rivela La Gazzetta dello Sport.