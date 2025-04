"Mentre approfondiva dopo cena i segreti della squadra di Ranieri, lo staff di Inzaghi divorava con la stessa attenzione la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. Il fatto che non sia finita ai tempi regolamentari non è certo dispiaciuto, anche perché i nerazzurri hanno pur sempre un giorno di riposo in meno rispetto ai blaugrana. Prima, però, c’è da ritrovare la rotta in campionato e ancora senza Marcus Thuram, l’ultimo assente della compagnia. Il francese ieri ha continuato a lavorare a parte, ma ha leggermente alzato i giri del motore. Basta per aumentare la fiducia in vista della Champions: dovrebbe essere convocato e poi si deciderà come impiegarlo, anche se va da sé che per Inzaghi Marcus sia altamente strategico", aggiunge La Gazzetta.