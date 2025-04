L'Inter è in campo ad Appiano per l'allenamento della vigilia della semifinale col Barcellona. L'attaccante lavora con la squadra

L'Inter affronterà domani sera il Barcellona per la semifinale d'andata di Champions League. Inzaghi avrà quasi tutto il gruppo a disposizione per la partita contro i blaugrana. Dumfries e Zielinski sono rientrati con la Roma e saranno a disposizione per la gara col Barça.