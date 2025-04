Thuram, niente rodaggio: tornerà da titolare

"Thuram invece è un filo più indietro. Salvo sorprese, l’attaccante tornerà direttamente a Barcellona. E con l’idea di essere subito titolare in Champions. Sono tre rientri chiave. Perché nell’Inter ci sono giocatori e giocatori. Ci sono riserve e riserve. E in alcuni ruoli - che evidenziamo qui a fianco - il gap tra prime e seconde linee è troppo grande, almeno per affrontare partite di alto livello come Bologna e Milan. E allora Dumfries è un giocatore non replicabile, per caratteristiche, visto il Darmian di oggi. Zielinski consentirà a Inzaghi di dare respiro alle mezzali e magari di far rifiatare anche Calhanoglu in regia senza ricorrere ad Asllani. E in attacco, neppure a dirlo, Thuram con Lautaro sono anni luce avanti a tutti gli altri".