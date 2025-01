Thuram, il derby di Supercoppa si allontana: oggi pomeriggio gli esami

Erano in dubbio, ma sono stati fissati. Sono previsti per oggi pomeriggio gli esami strumentali utili a capire l'entità dell'infortunio di Thuram. Il calciatore nerazzurro era uscito all'inizio del secondo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta per un affaticamento e per precazione. Ma si doveva cercare di capire se potessero essere utili gli esami per stabilire la data del suo rientro. A questo punto si allontana l'ipotesi di un impiego nella finale del 6 gennaio contro il Milan.