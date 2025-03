L’olandese lavorerà a parte nei prossimi giorni nella speranza di poter essere in grado di prendere posto in panchina domenica

L'Inter monitora le condizioni di Stefan De Vrij : l'olandese, che sarebbe dovuto partire titolare martedì sera in Champions League contro il Feyenoord, ha dato forfait dopo aver sentito qualche fastidio nel riscaldamento. Ecco il punto sulle sue condizioni dall'edizione odierna di Tuttosport.

"Ieri Stefan De Vrij, dopo aver alzato bandiera bianca alla fine del riscaldamento pre-Feyenoord, si è sottoposto a controlli strumentali al ginocchio che hanno escluso lesioni, evidenziando però uno stato infiammatorio da sovraccarico: l’olandese lavorerà a parte nei prossimi giorni nella speranza di poter essere in grado di prendere posto in panchina domenica, nulla da fare invece per gli altri infortunati".