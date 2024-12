Ieri sera era a bordo campo con la sua famiglia, gustandosi Inter-Udinese da spettatore, ma Nicolò Barella vuole ovviamente tornare presto in campo. L'infortunio non è grave, per cui le condizioni saranno da monitorare giorno per giorno. Molto difficile però che Inzaghi decida di rischiarlo per la gara col Como. Con lui anche Acerbi, sul rettilineo finale del percorso di recupero. Allora quando saranno disponibili? Spiega TuttoSport: