L'Inter sta piano piano recuperando i vari pezzi per arrivare a febbraio, che sarà un mese di fuoco, con l'organico a totale disposizione. Questo il punto dall'infermeria secondo Tuttosport: "Correa anche ieri ha lavorato a parte ma è sulla strada del recupero. Pure Bisseck dovrebbe essere convocato per la prossima di A, visto che il suo recupero procede per il meglio e tra oggi e domani dovrebbe lavorare con i compagni di squadra.