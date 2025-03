L'attaccante dell'Inter potrà lavorare con calma nelle prossime due settimane per essere al 100% dopo la sosta

Marcus Thuram torna a Milano. L'attaccante dell'Inter, ieri protagonista nella vittoria contro l'Atalanta, aveva risposto alla chiamata del commissario tecnico della Francia, ma farà subito rientro in Italia. La decisione di Deschamps, comunicata dalla federazione transalpina con un comunicato, arriva dopo controlli da parte dello staff medico della nazionale. Thuram potrà così lavorare per smaltire definitivamente il problema alla caviglia che ancora lo affligge:

"Colpito alla caviglia sinistra, l'attaccante dell'Inter non potrà partecipare al doppio confronto contro la Croazia del 20 e 23 marzo in Nations League. Convocato da Didier Deschamps tra i ventiquattro giocatori selezionati per i quarti di finale della Nations League contro la Croazia, Marcus Thuram si è presentato lunedì pomeriggio al National Football Centre di Clairefontaine (Yvelines).