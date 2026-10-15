Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: ecco l'esito

Marco Astori
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Si ferma Lautaro Martinez nell'Inter, per lui problema muscolare. Ecco il comunicato del club: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

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Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".

Lautaro

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