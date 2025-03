L'infortunio al ginocchio di Dayot Upamecano è più grave del previsto. Lo riferisce la Bild. I nuovi esami hanno rivelato un danno alla cartilagine. Dovrà restare fermo per almeno 3 mesi e, a meno di un recupero miracoloso, la sua stagione è già finita. Upamecano si trova a Innsbruck per sottoporsi all'operazione, e solo dopo l'intervento si saprà con certezza quanto tempo dovrà stare fuori.

Il difensore del Bayern, ovviamente, salterà la doppia sfida con l'Inter così come Alphonso Davies, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio. Qualche chance per Neuer per la gara di ritorno a San Siro.