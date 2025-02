Non solo Carlos Augusto out e Frattesi acciaccato, ieri Inzaghi ha avuto un'altra brutta notizia. Dovrà rimanere ai box anche Zalewski . L'esterno ha riportato un infortunio muscolare e non sarà della gara stasera, il tecnico sarà obbligato a schierare Dimarco da quel lato.

"Né contro la Lazio, né nelle prossime partite. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il polacco hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e così la fascia sinistra perde un altro pezzo, dopo Carlos Augusto. Zalewski verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma lo stop non sarà una cosa da nulla: potrebbe doversi fermare per un paio di settimane, che in un calendario intasato come quello dell’Inter somigliano a un’eternità", sottolinea La Gazzetta dello Sport.