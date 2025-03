L'esterno ex Roma dovrebbe essere a disposizione per la gara con l'Atalanta. Dimarco potrebbe saltare anche il big match

Recuperato a pieno Sommer e anche Carlos Augusto, Inzaghi spera di riavere il prima possibile anche gli altri esterni. Se per Darmian la situazione sembra un pochino più lunga, nelle prossime gare dovrebbero rientrare sia Zalewski che Dimarco. Non subito per la sfida con il Feyenoord.

"Capitolo infortunati: per domani contro il Feyenoord Inzaghi non recupererà altri giocatori, Zalewski spera di esserci a Bergamo. Delicato, anche in tema Nazionale, il tema Dimarco: potrebbe comunque essere chiamato anche in caso di forfait con l’Atalanta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.