Secondo quanto riportato da "Wirtualna Polska", Nicola Zalewski non prenderà parte al ritiro della nazionale polacca. A febbraio il giocatore si era fermato per un "risentimento muscolare al soleo della gamba destra". In vista della pausa per le nazionali, il ct polacco Michal Probierz aveva convocato Zalewski per le partite contro Lituania e Malta. Oltre al giocatore nerazzurro, il c.t. ha perso anche Sebastian Walukiewicz (Torino), per questo sono stati convocati Dominik Marczuk (Real Salt Lake) e Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok).