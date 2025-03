"Zielinski, in questa Inter, era al tempo stesso alternativa di lusso in campionato e titolare in coppa. Come successo a Rotterdam una settimana fa, e come è successo altre 5 volte su 9 in Champions: se c'era un centrocampista al quale Inzaghi non rinunciava quasi mai in Europa, era proprio il polacco. Zielinski in Champions ha giocato 536 minuti, più di Barella, più di Calha e soprattutto più di Mkhitaryan, titolarissimo delle zolle di mezzala sinistra da tre stagioni a questa parte: l'ex Napoli invece è il centrocampista più utilizzato da Inzaghi nella coppa dei big. Ora che il polacco è finito ko, per Micki gli straordinari saranno all'ordine del giorno: senza Zielinski, di alternative vere all'armeno l'Inter non ne ha", scrive La Gazzetta dello Sport.