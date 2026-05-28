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Inter Legends, ecco i convocati per la sfida contro il Real Madrid
Un appuntamento prestigioso, una squadra piena di campioni indimenticabili. Sabato 13 giugno alle 12:00 le Legend dell'Inter affronteranno il Real Madrid Leyendas nel Corazon Classic Match in programma allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.
Da Javier Zanetti a Esteban Cambiasso, da Goran Pandev a Maicon: sono 26 gli ex calciatori nerazzurri che scenderanno in campo al Bernabeu per l'amichevole benefica organizzata dal Real Madrid. La delegazione nerazzurra sarà guidata da Francesco Toldo, responsabile del Progetto Legends per il Club. L'Inter affronterà una squadra ricca di campioni indimenticabili della storia del Real Madrid, tra i quali ci saranno anche gli ex nerazzurri Roberto Carlos e Santiago Solari.
Dopo l'esibizione all'Arena Civica di Milano in occasione dell'evento Arena Interista, le Legend nerazzurre torneranno dunque in campo per il Corazon Classic Match sabato 13 giugno alle 12:00 al Santiago Bernabeu di Madrid.
Questo l'elenco completo dei convocati per la sfida contro il Real Madrid Leyendas:
PortieriFrancesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni
Difensori Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon
Centrocampisti Fredy Guarin, Emre, Andy Van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes
Attaccanti Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio
Allenatore Giuseppe Bergomi
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