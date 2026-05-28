Inter Legends, ecco i convocati per la sfida contro il Real Madrid

Da Javier Zanetti a Esteban Cambiasso, da Goran Pandev a Maicon: sono 26 gli ex calciatori nerazzurri che scenderanno in campo al Bernabeu per l'amichevole benefica organizzata dal Real Madrid. La delegazione nerazzurra sarà guidata da Francesco Toldo, responsabile del Progetto Legends per il Club. L'Inter affronterà una squadra ricca di campioni indimenticabili della storia del Real Madrid, tra i quali ci saranno anche gli ex nerazzurri Roberto Carlos e Santiago Solari.