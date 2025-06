La "nuova" Inter di Chivu inizia la sua avventura nel Mondiale per club sfidando il Monterrey. Contro la squadra messicana, i bookie danno grande fiducia ai nerazzurri: il “2” si gioca a 1,48 su Planetwin365 e 1,53 su Snai, mentre pareggio e vittoria del Monterrey sono in lavagna nell'ordine a 4,25 e 5,25.

Tre delle ultime quattro partite con l'Inter in campo si sono concluse con un No Goal: a Pasadena questo esito è fissato a 1,95, mentre il Goal è visto a 1,80 su bet365. La vittoria 1-0 o 2-0 dell'Inter è considerata il risultato esatto più plausibile, in lavagna a 7,60 su William Hill, seguito dall’1-2 a 8,20, alla pari dell’1-1, mentre le quote "decollano" in caso di successo del Monterrey: l'1-0 si gioca a 17, il 2-1 a 19.