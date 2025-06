TMW / Inter U23, nome nuovo per la panchina: è l’alternativa a Vecchi

Non solo l'ex tecnico della Primavera per la panchina dell'Under 23: spunta un nuovo profilo per i nerazzurri

L’Inter si appresta a lanciare una propria formazione U23 nel panorama calcistico italiano. A confermarlo ulteriormente è stato durante il Festival della Serie A, svoltosi a Parma nel fine settimana appena trascorso, Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell’Inter: “Monza è una possibile destinazione per le gare casalinghe, ma intanto il gruppo si allenerà ad Interello: il nome della squadra, però, non lo sappiamo ancora”.

Per quanto riguarda la guida tecnica della nuova squadra, si è parlato a lungo di Stefano Vecchi, ma il tecnico è ancora legato da un contratto con il Vicenza. A tal proposito, il presidente del club veneto, Stefano Rosso, ha affermato: “Vecchi ha ancora un anno di contratto, a noi non ci ha chiamati nessuno. A oggi per me è un tesserato del Vicenza. Chiaramente il nuovo direttore sportivo parlerà poi con il mister, ma non voglio entrare in questo merito che compete appunto al nuovo DS”.