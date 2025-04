L'Inter cosa può perdere e vincere da qui alla fine?

​​​​​​​"Tutte e tre. La Champions è importante, però se sei in una squadra che è in lotta su tre fronti non ti puoi porre limiti. Quando hai una squadra forte, puoi avere dei singoli che ti incidano in una partita. L'Inter dà la sensazione che ha in mano la gara oggi, sa dettare i tempi, ha maturato nel tempo l'autostima tipica delle squadre forti, che sanno che per ottenerlo serve fatica e aspettare il momento giusto".