Inter, Calhanoglu in uscita: Ederson il giusto successore?

"Non vedo il motivo per cui Sommer vada via, visto che ha fatto molto bene. C'è tempo per svecchiare quel ruolo. Per il resto dico che l'Inter ha sempre saputo muoversi molto bene sul mercato in certe situazioni. Cercherà di fare muro per Calhanoglu per non svenderlo, per poi reinvestire quella cifra. C'è l'idea di base di dare piano piano a Chivu una squadra più giovane. La dirigenza sa far economia e prendere i suoi rischi. Con Barella e Asllani puoi risolvere l'assenza del turco, come fatto in questi anni. Ederson non so, reinvestirei i soldi in difesa".