Pedri non ci sta. Il centrocampista del Barcellona, dopo l'eliminazione ai danni dell'Inter, ha parlato così in zona mista a San Siro: "Orgoglioso della squadra. Un po' deluso perché siamo riusciti a recuperare da un risultato che ci era stato molto sfavorevole. Marciniak? Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro; la UEFA dovrebbe indagare.