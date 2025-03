Il calcio mi ha insegnato la forza del gruppo, cosa significa lottare insieme per un obiettivo e come superare i momenti difficili. In questi anni ho imparato che si può lavorare sulla sofferenza fisica e mentale, bisogna andare oltre la fatica perseguendo sempre i propri obiettivi. Cosa mi trasmette più adrenalina? La sfida in tutte le sue forme: contro te stesso, quella per vincere o per superare un avversario.