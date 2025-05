Non c'è storia nella finale di Champions League per l'Inter di Inzaghi. Quell'Inter che aveva strappato applausi fino a poche settimane fa è caduta a Monaco contro un Psg incontenibile. Queste le parole a fine partita di Francesco Acerbi: "Che cosa è successo? Eravamo un po' contratti, loro andavano al doppio di noi dall'inizio alla fine. Sono partite che ti lasciano l'amaro in bocca. Esci e dici cosa potevamo fare? In parte è dipeso da noi e dalla nostra testa. Sei dispiaciuto ma neanche così in maniera clamorosa, erano ingiocabili. Certo ci abbiamo messo anche del nostro. Loro sono partiti forte, noi contratti e loro hanno fatto subito gol".