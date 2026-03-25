L'amministratore delegato di DAZN Stefano Azzi, nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla possibile chiusura di Open VAR: «Per me peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l’audio e il video del Var e sentire le spiegazioni. Non c’è niente di più sano che parlare serenamente di un errore, quando accade».