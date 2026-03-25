L'amministratore delegato di DAZN Stefano Azzi, nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla possibile chiusura di Open VAR: «Per me peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l’audio e il video del Var e sentire le spiegazioni. Non c’è niente di più sano che parlare serenamente di un errore, quando accade».
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fcinter1908 news interviste Ad DAZN: “Chiudere Open VAR peggiorerebbe, tifosi vogliono gli audio. E sullo scudetto…”
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Ad DAZN: “Chiudere Open VAR peggiorerebbe, tifosi vogliono gli audio. E sullo scudetto…”
Stefano Azzi, nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla possibile chiusura di Open VAR
Lei che lo trasmette, ce lo dice chi vince questo campionato?
«Da quando sono arrivato c’è stata alternanza tutti gli anni. Questo mi piace molto perché crea attenzione».
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