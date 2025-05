"La stessa partita dell’andata basterà domani per passare il turno? Per me no. Scontro di stili che si ripete sei giorni, dove una squadra il Barcellona gioca dividendo il campo in due e praticando il suo calcio in una di queste due metà campo. La qualità del Barcellona, la filosofia, induce l’Inter a vivere molto tempo nella sua metà campo quello che io penso nel rapporto tra quello che si è visto l’andate quello che si è visto il ritorno è che secondo me l’Inter, se sarà costretto a fare questa partita, deve aggiungere di più in fase di ripartenza e di ribaltamento rispetto all’andata.