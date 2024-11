"Io dico questo: Inzaghi ha messo dentro due nuove mezzali, Frattesi e Zielinski, ha recuperato Calhanoglu. Ha ottenuto il risultato ma io dico questo: l'Arsenal è forte, gli mancavano Rice, Calafiori e Odegaard. L'Inter ha subito l'Arsenal, l'Arsenal si può anche subire in Champions, tante altre volte l'Inter negli anni passati ha subito e poi ha ottenuto. Ha portato a casa i tre punti, la classifica è ottima a patto che si capisca e ci si metta d'accordo sul fatto che se lì volevi portare qualcosa e ce l'hai fatta, la Champions, dagli ottavi di finale in poi, necessita d'altro per poter fare strada"

"L'Inter ha portato in passato un certo tipo di calcio, con i quinti che arrivano a fare gol e assist, dato che ora non c'è quello ma con l'Arsenal era 5-4-1 l'obiettivo era far passare i minuti, questo ha pagato i dividendi, risicati ma li ha pagati. L'Arsenal ha anche tirato poco per quello che ha proposto, va detto che questa non può essere la normalità per l'Inter, non può essere costante, frequente e un nuovo modello"