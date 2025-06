"Vedo Modric che a 40 anni fa la differenza, Cristiano Ronaldo ha 40 anni e fa la differenza in Nazionale. Dici, sì sono Ronaldo e Modric ma no. Ho visto Godin giocare con l'Uruguay fin quando era zoppo. Nell'Italia ho visto tanti giocatori, negli ultimi anni, ed era già successo con Mancini, tirarsi un po' indietro e inventare scuse. Vedo che c'è poco amore profondo"

"Di inerzia vieni convocato in Nazionale ma quanto ci credi veramente? Nel momento che c'è stato da svilupparci, noi abbiamo visto il mondo crescere, ma crescere prima di tutto nei valori. I valori come l'umiltà hanno portato a imparare, l'ambizione e il senso di appartenenza ad apprendere, a crescere e a migliorare sentendo veramente in maniera sincera la maglia della propria Nazionale"