Adani: “Juve, basito da comportamenti da dilettanti. In 10 ore passati da…”

Il progetto della Juventus che doveva avere Thiago Motta allenatore, direzione sportiva affidata a Giuntoli e tanti calciatori che hanno fatto male è totalmente sconfessato dopo 8 mesi e tutti hanno delle colpe. Thiago ha pagato, tutti hanno colpe. Rimango totalmente basito dal comportamento basito dal comportamente di chi dovrebbe avere uno stile e un DNA, dovrebbe avere dei comportamenti legati ad una storia ereditata da una famiglia che ha gestito ed è legata ad una società di calcio e alla fine nelle scelte dirigenziali opta per dei comportamenti da dilettanti. Tutto dopo Firenze abbiamo sentito “Partiremo tutti uniti con Thiago Motta” e 10 ore dopo stavano cercando un altro allenatore. Esonerato in ritardo per termini di bilancio? Io direi scaricabarile per salvarsi e puntare il dito. Io condanno totalmente l’esonero di Thiago Motta non perché ha fatto bene ma perché il lavoro scelto da un dirigente deve essere accompagnato. Ci deve essere una connessione costante per cercare di intraprendere una strada. Thiago Motta è arrivato nella lista della Juventus perché l’ha meritato".

"Ero totalmente fiducioso in Thiago Motta e non lo sono più. Certo che doveva migliorare perché il percorso in 8 mesi non è stato sufficiente per ottenere i consensi. Io dico: chi è che ha condiviso un percorso? Chi ha fatto un determinato tipo di investimenti? Chi ha portato la rosa della Juventus ad essere la seconda più giovane della Serie A? Non ha bisogno di continuità ma devi credere in qualcosa altrimenti navighi a vista. Thiago Motta può essere responsabile delle scelte condivise di 230 milioni. La Juventus negli ultimi 5 anni ha speso 1 miliardo di euro e non vince. Di quelli non risponde Thiago Motta. Perché gli sono stati 8 mesi e ad Allegri 3 anni? Se Sarri ha vinto vinto perché lo hanno mandato via? Pirlo porta 2 coppette e viene mandato via. Il progetto non conta e conta vincere? Sarri vince e viene esonerato. Quando crei una rottura da un’idea o la difendi oppure ne prendi atto e ci costruisci una comunicazione subdola, comportamenti errati, scelte infondate. Da 5 anni cosa sta facendo la Juventus?".