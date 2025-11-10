Lele Adani ha voluto dire la sua sulla scelta da parte di Cristian Chivu di impiegare Carlos Augusto sulla fascia destra. Una scelta che potrebbe portare con sé un giudizio rispetto al mercato nerazzurro. Non è d'accordo Adani, che nello studio della Domenica Sportiva, ha sottolineato: "Se poi tu segui Chivu, lui ha detto che Diouf e Luis Henrique non sono ancora pronti. E allora li tiene fermi un attimo fino a quando non avranno le caratteristiche. Ha dato fiducia a Luis Henrique a Verona, non ha fatto bene come tutta la squadra".

L'opinione di Adani sul percorso di Chivu

"Io credo che Chivu abbia secondo me tutte le caratteristiche di chi sa abitare a certi livelli. Da sempre e lo sa fare parlando, nelle scelte e nell'assunzione di responsabilità. Questo lo dico ora perché poi Chivu non dovesse vincere il campionato tanti non la vedranno così. Ma il percorso di un nuovo allenatore va accompagnato al di là del palo dentro o palo fuori. Per me Chivu è una mente molto evoluta una figura che si alimenta di concetti non per forza del calcio italiano e questo è un bene. Come anche Fabregas. E sa su chi contare intorno a lui per fare bene questo mestiere. Si è rivelato sicuramente una grandissima scelta e il percorso che sta facendo bene lo sta facendo molto bene", ha analizzato Adani nel post partita alla Domenica Sportiva.