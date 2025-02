“Sono andato via da casa molto presto. A quindici anni. Ho vissuto gli anni dell’Inter lontano dai miei affetti. La mia ragazza mi segue ancora adesso dopo dieci anni. Sicuramente dopo l’infortunio ho imparato a conoscere il mio corpo al cento percento. È stata una sfortuna ma anche una fortuna. L’Inter mi ha aiutato molto. A Parma sono entrato nel mondo dei grandi, mi sono allenato con gente di Serie A. Allenarti con gente del genere ti aiuta tanto. Il fatto di andare in prestito dopo un infortunio mi ha aiutato a ritrovare fiducia in me. A Francavilla ho passato sei mesi un po’ così, poi Messina e Trieste mi hanno aiutato a migliorare e completarmi”.