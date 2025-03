POSSIBILE ESORDIO IN SERIE A - “A oggi tutto dipende dal problema fisico di Zielinski , bisogna capire quanto starà fuori. Thomas (Berenbruch, ndr) sostituisce gerarchicamente Zielinski . È difficile dire si o no sulle aspettative di esordio in campionato, anzi impossibile da pronosticare, ma ce lo auguriamo. Lui è a completa disposizione di mister Inzaghi e della squadra. Si cercherà di dare il massimo giorno per giorno”.

FUTURO - “Al momento è difficile capire che accadrà per lui l'anno prossimo. Attualmente deve continuare a essere tranquillo e sereno. La sua priorità è fare bene in Primavera: come ha detto nell'intervista post-partita, il suo focus è sulla Primavera e sulla Youth League. In estate vedremo che ci sarà, al momento è difficile parlare di qualsiasi cosa a riguardo. Sicuramente sarà molto importante non avere fretta di bruciare le tappe e non fare il passo più lungo della gamba”.