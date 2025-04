"L’abbiamo scovato per casualità, come capita spesso del resto. Sono andato a Verona a vedere una partita del Renate Under 14 dove Thomas giocava da attaccante esterno con il numero 7; lo ricordo come se fosse oggi. Intravidi in lui qualità evidenti nonostante fosse ancora molto giovane. Da lì siamo partiti assieme e, successivamente, è arrivata la chiamata dell’Inter. Prima squadra? È stata una strada lunga, ma ricca di grandi soddisfazioni. Vederlo esordire in prima squadra, sia in Champions League che nel derby contro il Milan, è stata veramente una bella emozione".