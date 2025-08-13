Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per approfondire la situazione legata al suo assistito, messo alla porta dal Paris Saint-Germain: "L'esclusione ci è pervenuta alla ripresa degli allenamenti. Durante il Mondiale per Club ci è stato detto che non sarebbe stato rinnovato il contratto e noi abbiamo risposto dichiarando di voler restare fino alla fine dell'attuale accordo. Però già durante le vacanze Luis Enrique mi ha chiamato per capire se c'erano delle soluzioni in uscita. Io ho ribadito che la sua volontà era quella di restare un altro anno, ma appena arrivati ci è stato detto che la volontà era quella di mettere il giocatore fuori squadra".
Ag. Donnarumma: “Un ritorno in Italia? Ci sono sondaggi, ma la verità è che…”
"Sul futuro non mi voglio sbilanciare, la Premier è una situazione che interessa tantissimo da tutti i punti di vista, è un campionato di alto livello, tra i migliori al mondo. Finora l'unico giocatore a vincere la Premier da protagonista è stato Mario Balotelli, magari lui sarà il secondo. Un ritorno in Italia? I top club stanno sondando il campo, ma non li vedi volenterosi di chiudere un discorso imminente. Non siamo noi a non valutare un ritorno in Serie A, ma i club a valutare altre soluzioni e situazioni. La verità è che in Italia non c’è nulla di caldo".
"Se andrà via entro la fine di questa finestra di calciomercato? Assolutamente sì, un giocatore come Gigio non può restare in questa situazione, speriamo di trovare una soluzione perché non può restare in questa situazione".
