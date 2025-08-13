Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per approfondire la situazione legata al suo assistito, messo alla porta dal Paris Saint-Germain: "L'esclusione ci è pervenuta alla ripresa degli allenamenti. Durante il Mondiale per Club ci è stato detto che non sarebbe stato rinnovato il contratto e noi abbiamo risposto dichiarando di voler restare fino alla fine dell'attuale accordo. Però già durante le vacanze Luis Enrique mi ha chiamato per capire se c'erano delle soluzioni in uscita. Io ho ribadito che la sua volontà era quella di restare un altro anno, ma appena arrivati ci è stato detto che la volontà era quella di mettere il giocatore fuori squadra".