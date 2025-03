Ha capito le critiche dopo l'andata (0-1)?

No, non le ha capite. E' la verità. Ha parlato con diversi allenatori, specialisti del ruolo di portiere, e tutti gli hanno detto che era già una conquista vederlo toccare la palla su quel tiro. Gianluigi cerca sempre di fare meglio, sa quando sbaglia, penso che lo capisca meglio di chiunque altro, ma qui no. Anche il calcio è così, a volte non hai occasioni e fai gol. Ma in questo caso non si è trattato di un errore tecnico da parte sua, e così lo ha vissuto.

E le critiche da inizio stagione?

È la stessa cosa. Ci sono stati molti attacchi e critiche, anche nel suo stesso Paese. L'ho già detto, ma l'Italia non si rende conto che Gianluigi è un patrimonio nazionale, uno dei migliori portieri al mondo. Nella storia italiana non sono molti i giocatori che hanno avuto successo all'estero. Gianluigi sì. Quindi le critiche non sono facili da accettare. È un giocatore che non può rimproverarsi nulla. A volte fa male, ma è un uomo maturo.

Abbiamo ancora l'impressione che sia migliorato in certi aspetti del suo gioco: in uscita e con i piedi in particolare...

Non sono un esperto della posizione, ma vedo tutti parlare. È vero che oggi chiediamo ai portieri di essere forti con i piedi. Ma nessuno parla del suo vero ruolo: fare il portiere e quindi parare. Possiamo ammettere che alcuni sono più forti coi piedi, ma in esplosività, presenza in aria e in linea, tutto ciò che normalmente un portiere dovrebbe fare, eccelle. Non puoi chiedere a un uomo alto 1,96, con piedi così grandi, di essere tecnico come Messi. Questo non è possibile.

Donnarumma è in scadenza di contratto a giugno 2026, a che punto sono le trattative per prolungarlo?

È dalla scorsa estate che parliamo con i dirigenti di un nuovo contratto. Non è una situazione facile, perché ci sono parametri che il PSG ha leggermente cambiato a causa del fair play finanziario. Ci sono nuove regole nel club. Ma devo dire che le discussioni sono positive, anche se non abbiamo ancora un accordo. Discutiamo, Gianluigi ha ancora un anno e mezzo di contratto, quindi abbiamo tempo. Stiamo cercando una soluzione.

Si parla ancora molto della volontà del PSG di ingaggiare un nuovo portiere...

Su questo punto i dirigenti sono stati chiari: una volta firmato, tutte queste voci si placheranno da sole.

Conferma ancora la volontà di Donnarumma di restare?

Ovviamente ! Non c'è rottura con il club. Ci prendiamo il tempo che ci occorre. Dobbiamo fare le cose bene nell'interesse del giocatore. Ma questo è l'unico club con cui Gianluigi vuole firmare. Vedremo come andrà a finire, ma la priorità è continuare a Parigi.