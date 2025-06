"Ritorno al Milan per D0nnarumma? Perché no. Abbiamo portato Pogba dal Man Utd alla Juve e ritorno e poi di nuovo in bianconero. Non vedo cose impossibili, il Milan anche se non è nel suo miglior momento è sempre un club di tutto rispetto e che Gigio ringrazierà sempre per quel che hanno fatto per lui essendo stato il suo primo club che lo ha coccolato e cresciuto per cui Gigio avrà sempre un affetto e una riconoscenza importante". Così a Radio Sportiva Enzo Raiola, procuratore tra gli altri di Gianluigi Donnarumma .

"Ad oggi è molto difficile vedere Donnarumma nel campionato italiano, non parlo solo di numeri ma anche di progetto sportivo: in Italia al di là dell'Inter che è arrivata in finale Champions ci sono Milan e Juve che fanno fatica, sono in fase di riorganizzazione, e questi fattori sono fondamentali se queste basi non sono sicure per un giocatore come Donnarumma", ha aggiunto. "Non nascondo che ci sono stati alcuni abboccamenti da parte di club sauditi ma Gigio ma non ha voluto prenderli in considerazione in questa fase della sua carriera, non si vuole privare oggi degli obiettivi sportivi a cui punta facendo delle scelte puramente economiche a dispetto di carriera e palmares. Ci sono altri campionati a cui Gigio potrebbe strizzare l'occhio, uno è la Premier che affascina tutti è inutile nasconderlo. Per quanto riguarda il Medio Oriente in questa fase no, per i prossimi 10 anni punta ai massimi obiettivi sportivi", ha sottolineato.