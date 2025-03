Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Andrea Agostinelli ha commentato la prestazione dell'Italia di Spalletti contro la Germania

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Andrea Agostinelli ha commentato la prestazione dell'Italia di Spalletti contro la Germania:

"Allergia conclamata ai calci piazzati? Un po' sì, ma nello spogliatoio Spalletti ci metterà il dito sopra, in una partita con così tanto equilibrio dà fastidio perdere su due palle inattive e i centimetri non bastano come scusa".