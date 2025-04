Ormai è una lotta a due, ogni gara è quella della vita, il Napoli può vincere anche se il Bologna è una squadra rivelazione, dipende tutto dal Napoli, sono convinto che la vittoria con il Milan abbia dato una marcia in più alla squadra. Avverto una sensazione positiva. Fossi in Conte sarei felice se l'Inter andasse avanti nelle coppe, io dico sempre che più giochi più il rischio infortunio aumenta e non è facile mantenere altissima la concentrazione su tutti i fronti, giocare una gara a settimana porta inevitabilmente dei vantaggi".