Il Milan di Allegri può rappresentare la principale outsider del Napoli per lo scudetto, oppure vede altre squadre messe meglio?

Il Milan è una delle concorrenti al titolo senza dubbio, con una rosa competitiva ed un allenatore di successo, ma la maggiore outsider del Napoli credo sia l’Inter, per rosa, calciatori e per come si è rinforzata in estate. Anzi, per me è proprio la squadra favorita in senso assoluto.