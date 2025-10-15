Intervistato da news.superscommesse.it, Massimo Agostini, ex calciatore, ha parlato anche di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Agostini: “Scudetto? Inter favorita in assoluto. Esposito il giovane che mi piace di più”
news
Agostini: “Scudetto? Inter favorita in assoluto. Esposito il giovane che mi piace di più”
Intervistato da news.superscommesse.it, Massimo Agostini, ex calciatore, ha parlato anche di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Il Milan di Allegri può rappresentare la principale outsider del Napoli per lo scudetto, oppure vede altre squadre messe meglio?—
Il Milan è una delle concorrenti al titolo senza dubbio, con una rosa competitiva ed un allenatore di successo, ma la maggiore outsider del Napoli credo sia l’Inter, per rosa, calciatori e per come si è rinforzata in estate. Anzi, per me è proprio la squadra favorita in senso assoluto.
Qual è il giovane che le piace di più in assoluto in Serie A?—
Pio Esposito! L’ho visto con lo Spezia, da avversario, benissimo lo scorso anno, ed è anche velocemente maturato tantissimo nell’approdare nella massima serie. Lo vedo determinato, voglioso di arrivare e di fare gol: partecipa a tutte le azioni, sia nell’Interche in Nazionale. È, insomma, mentalizzato al successo.
(Fonte: News.superscommesse.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA