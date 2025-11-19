Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo la conquista del Mondiale con la Svizzera

Marco Astori Redattore 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 11:21)

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo la conquista del Mondiale con la Svizzera: "E' stato un grande anno e una bella qualificazione: abbiamo fatto ottime prestazioni, siamo stati costanti e abbiamo meritato il Mondiale. L'Italia? Dopo la sconfitta in Norvegia era difficile ribaltare tutto: avrebbero dovuto vincere con tanti gol. Vedremo con chi giocherà i playoff, hanno una bella squadra, dovranno giocare bene per andare al Mondiale.

Noi penseremo a passare il primo turno del Mondiale, cercheremo di arrivare in più lontano possibile: abbiamo la qualità per farlo, possiamo fare strada ma dipende da noi. Il derby? Non vedo l'ora, ma ancora non ci ho pensato. Il primo gol non sarebbe male: non ho ancora segnato e spero di farlo presto. Non è il mio lavoro, ma spero di aiutare la squadra anche con questo e magari può succedere nel derby.

Se mi vedo ancora per anni all'Inter? Lo spero, vediamo cosa succederà: col club decideremo cosa fare. Dipende come andrà la stagione ma per ora sono felice a Milano. Chivu? E' un allenatore giovane ma mi piace molto come si approccia e come comunica con la squadra: sono molto felice con lui. E' giovane e deve imparare molto ma ha avuto un'ottima carriera e può prendere spunto dai grandi allenatori che ha avuto. Se l'obiettivo è lo scudetto? Certo!".