Maghnes Akliouche, centrocampista offensivo del Monaco e autore dell'unico gol segnato dai monegaschi nell'amichevole persa contro l'Inter, ha parlato a fine match: "Abbiamo giocato contro una buona Inter, una grande squadra europea, anche se avremmo potuto segnare di più. Nonostante tutto, siamo contenti della nostra preparazione perché abbiamo lavorato sodo e spero che possiamo iniziare bene questa stagione. Abbiamo lavorato duramente per essere pronti per Le Havre, con lo staff tecnico che sta facendo un ottimo lavoro, quindi il nostro obiettivo ora è iniziare bene sabato prossimo.