Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato alla presentazione del Gran Galà del Calcio: "Milan da scudetto? Al momento no. In questo momento ci sono squadre più attrezzate per vincerlo. Bisogna saper gestire i momenti negativi. Il problema è la continuità. Il Milan alterna delle partite straordinarie a delle battute d'arresto, ma aspettiamo a giudicarlo".